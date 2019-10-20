أمير مرتضى: الفوز على المقاولون كان مهما لإيقاف نغمة أن الزمالك فريق «معلمين»

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه تعلم من أخطاء مباراة إف سي مصر، والتي انتهت بالتعادل، بهدف لكل فريق، مشيرًا إلى أن الفوز على المقاولون العرب بهدفين بعد التأخر بهدف، كان مهمًا للغاية لأن مباريات الفريقين دائمًا صعبة.

قال أمير، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "الفوز على المقاولون كان مهمًا لإيقاف النغمة التي يروجها البعض بأن الزمالك فريق (معلمين)".

وأوضح: "علينا التركيز في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس المقبل ويجب أن يتعلم من درس الموسم الماضي بعد أن تداخلت الأهداف باللعب في أكثر من بطولة وهو ما جعل الإدارة تفصل بين البطولات وطموحات الفريق".

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك، إلى أن التقييم سيكون في نهاية الموسم من خلال حصد البطولات ونتائج الفريق.

واختتم أمير مرتضى، حديثه، مؤكدًا أن الأمر مازال مبكرًا للحديث عن صفقات الشتاء القادمة، مشيرًا إلى أن ميتشو لم يطلب بعد تدعيم مراكز معينة أو رحيل لاعبين بعينهم إلا إذا حدث أمر اضطراري مثل إصابة محمود عبد العزيز لاعب الوسط بقطع في الرباط الصليبي.