 هاتريك فيريرا يقود موناركاس لفوز ثمين على كروز ازول بالدوري المكسيكي - بوابة الشروق
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هاتريك فيريرا يقود موناركاس لفوز ثمين على كروز ازول بالدوري المكسيكي

د ب أ
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 4:13 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 4:13 ص

سجل المهاجم الباراجوياني الشاب كارلوس فيريرا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه موناركاس موريليا إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه كروز ازول مساء أمس السبت، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ورفع موناركاس موريليا رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن علما بأنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين فيما تجمد رصيد كروز ازول عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل فيريرا /21 عاما/ الأهداف الثلاثة لموناركاس في الدقائق 16 و55 و81 فيما سجل جوناثان رودريجيز هدفي كروز ازول في الدقيقتين 41 و76.


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