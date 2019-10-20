 الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطلق جديد حول استغلال أطفال بلا مأوى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطلق جديد حول استغلال أطفال بلا مأوى

أطفال بلا مأوى
أطفال بلا مأوى
أ ش أ
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 5:12 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 5:12 م

أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الأحد عن إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخامس الذى يتناول قضية استغلال أطفال بلا مأوى بصوت الفنانة نيللي كريم.

وذكرت اللجنة أن الفيديو يعد الخامس ضمن الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر". ويتناول الفيديو قصة ربة أسرة تم استغلال ظروفها الاقتصادية السيئة وخداعها بغرض الاتجار بأعضائها.

وأوضحت اللجنة التنسيقية أن الفيديو يأتى كجزء من الحملة الوطنية للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر التي أطلقتها اللجنة الوطنية في مايو ٢٠١٩.


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