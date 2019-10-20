محافظ أسيوط يؤكد اهتمام الدولة بصحة المواطنين



أكد محافظ أسيوط جمال نور الدين اهتمام الدولة بصحة المواطنين بإطلاق العديد المبادرات من بينها "100 مليون صحة"، فضلًا عن العمل على تطوير المنظومة الصحية؛ لتوفير وتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى خاصة بمحافظات الصعيد؛ تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إلى أن عمليات إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير جار تنفيذها بمستشفيات ووحدات صحية

بالمراكز للارتقاء بالخدمات العلاجية وتقديمها بالشكل اللائق.

وفي هذا السياق، افتتح وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ عيادة الجهاز الهضمي والكبد واستقبال وفحص الحالات المرضية المترددة على المستشفى والعيادات الخارجية بها، بالإضافة إلى افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي ومناظير القنوات المرارية بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، حيث تم إجراء العديد من المناظير لبعض الحالات المرضية بالمستشفى.



