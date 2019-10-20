التظاهرات تعم أرجاء لبنان من الشمال إلى الجنوب

لا تزال التظاهرات الرافضة لحكومة سعد الحريري في لبنان مستمرة، حيث خرج المئات من اللبنانيين غير المنظمين من قبل حزب أو جماعة معينة مساء الخميس الماضي، في الشوارع العامة من الجنوب إلى الشمال؛ اعتراضا على الضريبة التي كانت ستفرضها الحكومة على برنامج محادثات "واتس آب" وضد الإجراءات التقشفية بشكل عام.

وأثار خروج اللبنانيين في كل مناطق الشمال والجنوب التي تختلف في ولائها لقوى سياسية متنافرة، تخوفات من أن تنقلب الأوضاع في لبنان إلى الأسوأ؛ خشية تحول التظاهرات لثورة شعبية كاسحة، بعدما خرج الآلاف إلى الساحات في بيروت وصيدا (جنوب لبنان)، وبلدة بعلبك (شرق لبنان) وبلدة جونية (جبل لبنان) وغيرها.

وبشكل خاص، شهدت ساحة "رياض الصلح" مواجهات عنيفة افتعلها مجموعة من المندسين وسط المتظاهرين ليلة الجمعة، أشعلت الحرائق في سيارات العامة في محيط الساحة، التي هي قلب العاصمة بيروت، بالإضافة لتكسير واجهات المحال التجارية والمصارف بالمنطقة، ونشر الإطارات المشتعلة في مداخل الساحة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين، بحسب جهاز الأمن الداخلي اللبناني.

وفيما يلي نستعرض أبرز مناطق التظاهرات الموالية لقوى متنافرة في لبنان.

• مناطق شيعية.. حزب الله وحركة أمل (الجنوب)

يسيطر حزب الله وحركة أمل على أغلب مناطق الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل، حيث يعيش المسلمون الشيعة، ويحتلون المرتبة الأولى من حيث العدد بنسبة بلغت 31.6% من اللبنانيين، فيما جاء السنّة في مرتبة متقاربة من مجمل 5.5 مليون نسمة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكانت تظاهرات، الخميس، قد خرجت في مناطق محسوبة على حزب الله، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوبا خصوصا مدينة النبطية، حيث تجمع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، بحسب "فرانس 24".

وحطم المتظاهرون لأول مرة يافطات حزب الله المعلقة، تعبيرا منهم عن غضبهم بزعم تورط الحزب في إفساد الحياة السياسية في لبنان، في مشهد صدم الكثيرين.

فيديو من جنوب لبنان . تحديدا صور اليوم . محاولات لقمع المتظاهرين . رغم ذلك الاخبار الان ان تظاهرات حاشدة تعم مدينتي النبطية وصور ... pic.twitter.com/VnfgLaRG60 — Hiba Nasr (@HibaNasr) October 19, 2019

• مناطق مسيحية (الشمال)

يتمركز مسيحيو لبنان في أغلب مناطق الشمال والشمال الشرقي للبنان، التي تسيطر عليها الجيش والحكومة، وهم ينتمون لطوائف متعددة، ويبلغ عددهم حوالي 30.6% مقابل 69.4% من المسلمين سنة وشيعة.

لكن يبدو أنهم يعانون أيضا من ضيق الأحوال المعيشية، حيث كان لمناطق الشمال وبالأخص لعاصمة بيروت النصيب الأكبر من التظاهرات والمواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بعدما شهدت ساحة رياض الصلحي قلب العاصمة تظاهرات كر وفر، عوضا عن تمزيق صور لرئيس الوزراء الحريري في مدينة طرابلس الموالية له، فيما تظاهر آخرون يوم السبت، في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

ساحة الشهداء .. بيروت ترفع الصوت عاليا... استقيلوا #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/cPGo0yG1bu — Salman Andary (@salmanonline) October 19, 2019

• مناطق سنية

يتركز المسلمون السنيون في شمال ووسط لبنان، وبعض المدن الساحلية مثل العاصمة بيروت، طرابلس، صيدا، وهم يمثلون 31.3% من سكان لبنان، ويتبعون دار الإفتاء الجمهورية.

أيضا كان للسنة دورا في التظاهرات التي اندلعت ليلة الخميس في ساحة رياض الصلحي في قلب بيروت، بالإضافة لخروج تظاهرات حاشدة يوم الخميس في ساحة النور في مدينة طرابلس الشمالية، والتي أسفرت عن إصابة 7 متظاهرين.