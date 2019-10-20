تختتم اليوم، فاعليات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها الخامسة والتى أقيمت على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الحالى.

وشهدت منافسات البطولة منافسة كبيرة بين اللاعبين المشاركين طمعا فى نقاط البطولة الدولية والتى أدرجت على أجندة الاتحاد الدولى للعبة لاسيما أن هذا العام هو الأخير قبيل أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام المقبل.

وأكد هشام التهامى رئيس اتحاد اللعبة، أن البطولة شهدت ندية كبيرة بين لاعبى الـ31 دولة المشاركة، وظهرت المنافسة على أشدها فى الأدوار النهائية.

كما أشاد الفرنسى «إيريك ليسيوه» الحكم العام للبطولة، بالمستوى الفنى لها مشيرا إلى أنه فوجئ بمستوى اللاعبات المصريات، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى تنظيم البطولة بشكل مميز، كما أنها لم تدخر جهدا لإظهار البطولة على النحو الأمثل.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: «البرتغال ــ أذربيجان ــ النمسا ــ الهند ــ مالطا ــ اسكتلندا ــ أيرلندا ــ بيرو ــ ميانمار ــ جنوب إفريقيا ــ نيجيريا ــ المغرب ــ موريشيوس ــ مالديف ــ بولندا ــ التشيك ــ إندونيسيا ــ السعودية ــ الجزائر ــ تايلاند ــ إيطاليا ــ سريلانكا ــ ويلز ــ الكونغو الديمقراطية ــ أستراليا ــ المكسيك ــ منغوليا ــ بلجيكا ــ الأردن ــ إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم».

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.