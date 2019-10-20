سياسي في حزب ميركل يتلقى مجددا تهديدا بالقتل

أعلن ميكه مورينج، متصدر قائمة مرشحي حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن، أنه تلقى مجددا تهديدا بالقتل لإجباره على سحب ترشحه من انتخابات الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وكتب مورينج في مقطع فيديو على تويتر اليوم الأحد أنه تلقى التهديد هذه المرة عبر البريد الإلكتروني، وقال:" طالبني متطرفون يمينيون في بريد تلقيته أول أمس في الليل، أن أوقف حملتي الانتخابية في موعد أقصاه ظهر اليوم".

وأضاف مورينج أن المتطرفين اليمينيين هددوه " بأنه في حال لم أفعل هذا اليوم، سيطعونني على غرار ما حدث مع عمدة مدينة كولونيا، هنريته ريكر، أو بمهاجمتي بسيارة مفخخة".

وفي وقت لاحق من اليوم، عرض مورينج صورة للبريد الإلكتروني الذي تلقاه.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية في تورينجن ستجرى يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال متحدث باسم هيئة مكافحة الجريمة في تورينجن إن الهيئة تحقق في الواقعة.

وكان قد أُعْلِنَ في نهاية سبتمبر الماضي عن تلقي مورينج تهديدا بالقتل.

كانت عمدة كولونيا، ريكر، وهي سياسية لا تنتمي إلى أي حزب، تعرضت في نفس هذا الشهر من عام 2015 لطعن بسكين في رقبتها من قبل يميني متطرف قبل وقت قصير من انتخابها في هذا المنصب.