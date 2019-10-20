مقتل عدد من الجنود والمدنيين في اشتباكات حدودية بين باكستان والهند



قال مسؤولون اليوم الأحد إن عددا من الجنود والمدنيين قتلوا في اشتباكات بين القوات الحدودية الباكستانية والهند في منطقة كشمير المتنازع عليها.

ووردت تقارير متضاربة من الجانبين بشأن حصيلة ضحايا الاشتباكات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين في الجانبين على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تفصل المنطقة المتنازع عليها إلى جزئين، أحدهما يخضع لسيطرة الهند والأخر لسيطرة باكستان.

وقال رجل شرطة هندي، رفض الكشف عن هويته" قُتل جنديان ومدني في انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار في منطقة تانجدار في كوبوارا خلال الليل على يد القوات الباكستانية. الجيش الهندي رد بقوة".

كما استهدف الجيش الهندي معسكرات عسكرية بالمدفعية، بحسب ما قالته مصادر لوكالة أنباء الهند الآسيوية.

وتقول الهند إن باكستان تساعد مسلحي كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد، وتصفهم بالمقاتلين من أجل الحرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور إن القوات الهندية قامت بانتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار، واستهدفت مدنيين عن عمد.

وأضاف أن تسعة جنود من الهند قتلوا، كما تم تدمير مستودعين.

وأوضح أنه خلال تبادل إطلاق النار، قُتل جندي باكستاني وثلاثة مدنيين، بالإضافة إلى إصابة خمسة أشخاص.

وكان قرار الهند الذي أصدرته في الخامس من أغسطس الماضي بتجريد كشمير من وضعها الخاص للحكم الذاتي، قد أثار توترات جديدة بين الجارتين النوويتين، اللتين خاضتا في السابق حروبا بسبب كشمير.



