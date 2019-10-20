صحيفة: رئيس وزراء الهند يؤجل زيارة لتركيا بسبب تعليقات لأردوغان حول كشمير

لن يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أنقرة في موعد الزيارة التي كانت مقررة هذا العام، وذلك لإظهار استيائه من تعليقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء إلغاء الهند للوضع الخاص لكشمير، وفقا لما نقلته صحيفة "هيندو" الهندية اليوم الأحد عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.

وكان أردوغان قد حث الهند على عقد مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه بعد أن قرر مودي في آب/أغسطس إلغاء الوضع الخاص المستمر منذ سبعة عقود للشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن صحيفة هيندو نقلت عن المسؤولين القول إن تأجيل الزيارة يأتي بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل لعطاء بقيمة 3ر2 مليار دولار تم منحه لشركة "أناضول شيبيارد" التركية لبناء السفن في وقت سابق هذا العام لمساعدة شركة "هيندوستان شيبيارد" المحدودة في بناء خمس سفن لدعم الأسطول الهندي حمولة كل منها 45 ألف طن .

وقال السفير التركي لدى الهند شاكر أوزكان تورونلار للصحيفة إن بلاده تنتظر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن.