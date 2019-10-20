تقرير: الكونجرس يتابع استطلاعا داخليا لرأي الموظفين في إطار التحقيق بشأن بوينج ماكس

تنظر لجنة بالكونجرس الأمريكي في استطلاع داخلي لرأي الموظفين بشركة بوينج كشف عن أن ثلث الموظفين الذين شاركوا في الاستطلاع شعروا "بالتعرض لضغوط" من المديرين فيما يتعلق بالحصول على الموافقات الخاصة بسلامتهم ، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد نقلا عن وثائق اطلعت عليها.

وحصل محققون من لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب على تفاصيل الاستطلاع الذي أجرى في تشرين ثان/نوفمبر 2016، والذي لم يكن قد تم الإعلان عنه من قبل.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن شخصا قدم نتائج الاستطلاع للجنة الكونجرس والتي لم يكن قد تم تقديمها في إطار العملية الرسمية لتقديم الوثائق من جانب بوينج إلى الكونجرس.

ولم يكن الاستطلاع مركزا بشكل خاص على طراز "ماكس 737" وإنما كان يشمل موظفين يعملون في عدد من الطرازات المختلفة.

وأضافت وول ستريت جورنال أن بوينج رفضت التعليق على الاستطلاع للصحيفة. وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة إن تحقيقا كشف عن عدم وجود ضغوط مفرطة على العاملين يمكن أن تؤثر سلبا على سلامتهم .