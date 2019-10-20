محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: نستعد لطرح اكتتاب «أرامكو»



أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، أن المؤسسة في مرحلة الاستعداد لطرح اكتتاب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وفي نقاش مستمر مع البنوك.

وقال الخليفي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد عن اكتتاب "أرامكو"، إن "المؤسسة في مرحلة الاستعداد للطرح وفي نقاش مستمر مع البنوك"، موضحا أن النقاش سيستمر حتى الإعلان عن نشرة الإصدار وبعدها يتم تحديد المعطيات بالنسبة للبنوك.

وأوضح محافظ "ساما" أن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويل طرح "أرامكو" ولكن ذلك يعتمد على نشرة الإصدار.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع بشكل طفيف بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 0.5%، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 642.8 مليار ريال مقارنة بـ639.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2018.