الحكومة اليابانية: خسائر إعصار هاجيبيس بلغت 527 مليون دولار

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قالت الحكومة اليابانية إن الأضرار الناجمة عن إعصار هاجيبيس بقطاعات الزراعة والغابات والصيد السمكي بلغت 57 مليار ين أو نحو 527 مليون دولار، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وقال مسؤولون في وزارة الزراعة والغابات والصيد السمكي إن الرقم يغطي الأضرار التي تم الإبلاغ عنها في 35 مقاطعة حتى ظهر أمس السبت.

وبلغت الأضرار التي لحقت بالمنشآت الزراعية كالمستودعات والقنوات المائية نحو 224 مليون دولار. وبالنسبة للأرز والتفاح ومنتجات زراعية أخرى فقد بلغت الأضرار 57 مليون دولار تقريبا.

أما الانهيارات الأرضية التي دمرت الطرق الغابية فقد تسببت في أضرار بلغت قيمتها حوالي 95 مليون دولار.

لكن قيمة الأضرار ليست معروفة بعد للعديد من المقاطعات حيث تسبب الإعصار في فيضانات الأنهار.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الأضرار بشكل إجمالي.