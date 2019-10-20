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سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي نموا سريعا في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات من مصلحة الدولة للإحصاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" -اليوم الأحد- عن المصلحة قولها إن حجم الإنتاج بلغ 13.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بزيادة 10.6% على أساس سنوي، بالمقارنة مع زيادة بلغت 6.6% في أغسطس.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، تم إنتاج 127.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة 9.5%.

من جهة أخرى، ارتفع إنتاج البلاد من الفحم الخام بواقع 4.5% على أساس سنوي إلى 2.74 مليار طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي سبتمبر وحده تم إنتاج 320 مليون طن من الفحم الخام، بزيادة 4.4% على أساس سنوي، بحسب المصلحة.



