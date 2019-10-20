الاتحاد الأوروبي: قطاع المياه يحتل أولوية في العلاقات مع مصر

افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه 2019" تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" بحضور ماتشي بوبوفسكي؛ المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب رئيس الاتحاد من أجل المتوسط ورئيس منظمة التعاون الإسلامي وممثلي جامعة الدول العربية وخبراء في قطاع المياه حول العالم.

وقال بوبوفسكي؛ المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، خلال كلمته الافتتاحية: "يعد قطاع المياه في الواقع أولوية قصوى في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وسيبقى هذا القطاع الآن ومستقبلًا أحد أهم أركان دعمنا. فالاستثمار في الموارد البشرية مع ضمان وجود توعية قوية سيسير بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية، مع ضمان شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف قائلًا: "دعمنا مشاريع للمياه في مصر منذ عام 2007 بأكثر من 500 مليون يورو في شكل منح، بالإضافة إلى الاستفادة من قروض مُيسرة تبلغ حوالي 3 مليارات يورو في هذا القطاع من خلال المؤسسات المالية الأوروبية؛ حيث أسهمت تلك المشاريع في التغلب على الكثير من التحديات".

وأشار بوبوفسكي إلى أن المشاريع الحالية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تنتشر في أكثر من 12 محافظة مصرية لتوفر ما يقرب من 25000 فرصة عمل دائمة وحوالي 500000 فرصة عمل مؤقتة بشكل رئيسي في المناطق الريفية. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لنحو 16.5 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2023.

واختتم كلمته بقوله: "يسرنا أن نعلن عن التزامنا الكامل ودعمنا لهذه المبادرة والتي تعد منصة مهمة للحوار".

وتهدف فعاليات هذا الأسبوع إلى تعزيز الوعي بالمياه والتفكير بأكثر التحديات المائية إلحاحًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها.

وتستمر فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه 2019" خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف الدول، والذي سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه.

وبدأت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فيلم وثائقي عن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2018 الذي عقد العام الماضي، أعقبه عرض معلومات حول الأهداف والموضوعات الرئيسية المتعلقة بأسباب تدشين "أسبوع القاهرة للمياه" وضرورة زيادة الوعي بأهمية المياه في الحياة والتنمية.