شركة الكهرباء في كاليفورنيا تحذر من انقطاع التيار بسبب حرائق الغابات

حذرت شركة "إديسون إنترناشونال" من احتمال اضطرارها إلى قطع الكهرباء عن آلاف السكان في الجبال والوديان الواقعة شمال لوس أنجليس، حيث تهب الرياح الجافة العاتية لتزيد من خطر حرائق الغابات في جميع أنحاء المنطقة، بعد ما يقرب من أسبوعين من انقطاع الكهرباء في كاليفورنيا عن 3ر2 مليون شخص.

ولم يحدث أي انقطاع في الخدمة بعد، لكن فرع "ساذرن كاليفورنيا إديسون" التابع للشركة حذر من انقطاع التيار عن حوالي 41 ألف عميل بسبب توقعات باستمرار عاصفة حتى الغد، عبر موقعها على الإنترنت.

وقال أندرو أوريسون، أحد خبراء الطقس في مركز أرصاد الطقس الأمريكي في كوليدج بارك بولاية ماريلاند في تصريح هاتفي: "في ظل مزيج الهواء الجاف والرياح العاصفة وظروف التربة الجافة، سنرى أن وضع الحرائق لا يزال خطيرا حتى بداية الأسبوع المقبل"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقبل أسبوعين تقريبًا، قامت شركة "بي جي آند إي"، التي تقدم خدمات الطاقة لشمال كاليفورنيا ووسطها، بقطع التيار الكهربي عن 738 ألف منزل وشركة في محاولة للحد من مخاطر الحرائق، مما أثار انتقادات شديدة من العملاء وسياسيي الولايات. وقطعت إديسون في ذلك الوقت أيضا التيار عن نحو 24 ألف منزل في منطقة التشغيل.

وتشكل حرائق الغابات خطرا متزايدا في جميع أنحاء كاليفورنيا وتسببت في مشاكل كبيرة للمرافق الكهربائية في الولاية.