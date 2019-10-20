تستأنف كوريا الجنوبية والصين، غدا الاثنين، الحوار الاستراتيجي الدفاعي بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي ترتب على نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم والمعروف باسم "ثاد" في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، بارك جيه-مين سيقوم بزيارة إلى الصين، تبدأ من اليوم وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، لحضور الحوار الاستراتيجي الدفاعي الخامس على مستوى نائب وزير دفاع بين كوريا الجنوبية والصين، والقيام بزيارة ودية لوزير الدفاع الصيني وي فنج خه.

ويحضر بارك كممثل من الجانب الكوري الجنوبي الحوار المقرر عقده غدا بينما يمثل شاو ويان مينج، نائب رئيس إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية الجانب الصيني.

وكان الحوار الاستراتيجي الدفاعي بين سول وبكين قد انطلق في عام 2011 بموجب الاتفاق بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والصيني أثناء اجتماعهما في يوليو عام 2011، ويشارك فيه نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي من الجانب الكوري الجنوبي، ونائب رئيس إدارة الأركان المشتركة الصيني من الجانب الصيني.

وكان الحوار قد تطرق إلى القضايا الدفاعية التي تهم البلدين مثل إنشاء خط ساخن عسكري، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي وترسيم منطقة تحديد الدفاع الجوي وغيرها، غير أنه توقف منذ عام 2014.

وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن يتناول الجانبان بشكل عميق وضع شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك أثناء الحوار الذي سيتم استئنافه بعد 5 سنوات من آخر حوار بينهما .