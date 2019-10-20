مصدر بالأهلي لـ «الشروق» عن أزمة القمة: لن نتراجع رغم الضغوط

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لن يرضخ للضغوطات التي تُمارس عليه من أجل التراجع عن قرار عدم خوض مباراة الجونة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس الماضي أكد فيه موافقته على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية، مُشيرًا إلى أنه لن يخوض أي مواجهة أخرى بالدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحاته للشروق أن هناك ضغوطًا كبيرة تُمارس على إدارة الأهلي من أجل التراجع عن قرار عدم خوض مواجهة الجونة ومن بحث مطالب الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي عازم على تنفيذ قراره وعدم التراجع عنه والثبات على موقفه بعدم خوض أي لقاء في الدوري قبل خوض لقاء القمة أمام الزمالك.

وكان من المقرر أن يواجه النادي الأهلي أمس السبت فريق الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري إلا أنه تم تأجيلها لأجل غير مسمى لدواعي أمنية.

يُذكر أنه من المفترض أن يواجه الأهلي الأربعاء المقبل فريق الجونة على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدوري.