يبدأ رئيس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة، تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا فى مختلف المجالات.



يبحث الرئيس السيسى والشيخ جابر المبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما سيبحث رئيسا الوزراء المصرى والكويتى، أوجه التعاون الاقتصادى بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التى من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات، فى ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط بين البلدين، على المستويين الرسمى والشعبى.



وتأتى زيارة رئيس الوزراء الكويتى إلى مصر، فى إطار ما شهدته العلاقات الثنائية فى الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة فى مختلف أوجه التعاون المشترك، وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة مؤخرا، والتى كان آخرها الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضى، وقبلها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، للمشاركة فى القمة العربية ــ الأوروبية، التى عقدت فى شرم الشيخ فى فبراير الماضى، وكذلك زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم إلى مصر فى سبتمبر الماضى، وزيارة رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبدالعال إلى الكويت فى يناير الماضى، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى الكويت خلال شهر ديسمبر الماضى، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، والتى توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.



وتلقى زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر، أهمية كبيرة لدى الجانبين، خاصة فى ضوء التطورات الاقليمية المتلاحقة التى تشهدها المنطقة حاليا، وما تفرضه من تحديات جسام على البلدين، تتطلب تكثيف التشاور الوثيق بينهما، خاصة أن الكويت تشغل حاليا مقعد العضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى.