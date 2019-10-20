لالانا: كنا نطمح في تحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد

أكد الإنجليزي أدم لالانا لاعب خط وسط ليفربول، أن مواجهة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كانت صعبة خاصة وأنها كانت تُقام على ملعب أولد ترافود معقل الشياطين الحمر.

وقال لالانا، صاحب هدف التعادل للريدز في المباراة إنه مر وقت طويل من أجل العودة إلى تسجيل الأهداف بالإضافة إلى انتظاره لتسجيل الهدف وهذا ما حدث اليوم أمام اليونايتد ونجح في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف:" حاولنا جاهدين على تحقيق النقاط الثلاث أمام اليونايتد لكن خرجنا بنقطة وهذا أمر جيد وتعلمنا الدرس جيدا استعدادا للمباريات المقبلة".

وأتم :" بعد هدف التعادل استحوذنا على المباراة من أجل تسجيل هدف الفوز ولكنا فشلنا في ذلك لأننا واجهنا أقوى الفرق في الدوري وهو مانشستر يونايتد".

وفقد ليفربول أول نقطتين هذا الموسم في صراعة مع مانتشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد أن تعادل أمام المان يونايتد بهدف لكل منهما والتي أقُيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة التاسعة من البريميرليج على ملعب أولد ترافود.