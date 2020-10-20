السودان يعلن ضبط المشتبه بهم فى الاشتباكات بمدينة كسلا

قال رئيس النيابة العامة فى ولاية كسلا (شرق السودان) الضو محمد أحمد، إنه تم تحديد المشتبه بهم فى أحداث مدينة كسلا فى 10 أكتوبر الجاري، والتى أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات المسلحة.

وأوضح الضو، فى تصريح ، أن النيابة فور وقوع الأحداث تولت التحرى وقامت باستخراج أوامر التشريح ومباشرة الدعاوى الجنائية، واتخذت فى مواجهة الضالعين فى الأحداث إجراءات الضبط اللازمة، وجرى التحقيق معهم واستجوابهم.

وأكد ضرورة تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة، مناشدا المواطنين الاحتكام إلى القانون لاستيفاء الحقوق وعدم الجنوح إلى العنف، وإتباع المنهج السلمى فى التعبير عن الرأي.

وكانت الأحداث التى شهدتها مدينة كسلا، قد أسفرت عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين، بالإضافة إلى وفاة أحد أفراد قوات الدعم السريع، وجرح آخر، وإصابة 9 من أفراد الشرطة، و6 من القوات المسلحة، وكانت مظاهرات قد خرجت فى المدينة، احتجاجا على قرار إقالة والى كسلا عمار صالح