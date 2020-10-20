مسلمو روسيا يدعون قادة أرمينيا وأذربيجان لوقف إراقة الدماء في كاراباخ

دعت رئاسة الإدارة الروحية لمسلمي روسيا القادة الدينيين والعلمانيين في أرمينيا وأذربيجان وجميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة بذل الجهود لوقف إراقة الدماء في ناجورني قره باخ.



وقال بيان للإدارة الروحية لمسلمي روسيا اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك": "نناشد الزعماء الدينيين ورؤساء دولتي أذربيجان وأرمينيا وعامة الناس وجميع أصحاب النوايا الحسنة أن يظهروا عزماً قوياً على السلام والمسؤولية عن مستقبل الشعوب ووقف إراقة الدماء ومواصلة مفاوضات السلام والمساهمة بكل الطرق لإحلال السلام في أرض ناجورني قره باخ التاريخية، التي طالت معاناتها".



وأعرب البيان عن تأييد مبادرة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، الذي دعا في بداية شهر أكتوبر الجاري، إلى تمديد وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.



يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعربا أمس الاثنين عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين.