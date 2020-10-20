المغرب يسجل 3254 إصابة و51 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 179 ألفًا و3 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3027.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2417 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 148 ألفًا و838.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 40 مليون إصابة.