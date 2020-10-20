إحصائية: إصابات كورونا المؤكدة في أوروبا تجاوزت 5 ملايين حالة

أفادت البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في دول الاتحاد الأوروبي وأهم الدول الشريكة في أوروبا تجاوزت 5 مليون حالة.



وأوضح المركز أن عدد هذه الحالات وصل حتى اليوم الثلاثاء إلى 5039783 حالة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالإضافة إلى بريطانيا، بزيادة نحو 130 ألف حالة مقارنة بأمس الاثنين.



وحسب البيانات المُحَدَّثَة للمركز، فقد تم تسجيل أغلب الحالات في إسبانيا بـ974 ألف و449 حالة، تلتها فرنسا بـ 910 ألف و277 حالة ثم بريطانيا بـ741 ألف و212 حالة، وإيطاليا بـ423 ألف و578 حالة ثم ألمانيا بـ373 ألف و167 حالة، وهولندا بـ235 ألف و954 حالة وبلجيكا بـ230 ألف و387 حالة.



وبلغ إجمالي حالات الوفيات في هذه المنطقة نحو 202 ألف حالة.



وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا والنرويج وايسلندا وليشتنشتاين.



ولا تشمل هذه الإحصائية الإصابات في سويسرا التي وصل فيها عدد الإصابات إلى 83 ألف حالة.



وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات المؤكدة في أوروبا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أعلى بكثير من الأعداد الواردة وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، لأن المنظمة تصنف أوروبا باعتبارها تضم 53 دولة.



ووفقا لبيانات المنظمة، فإن عدد الإصابات المؤكدة في أوروبا يقارب 2ر8 مليون حالة، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 260 ألف حالة.