إيطاليا ترحب بمفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

رحبت إيطاليا ببدء الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تستمر حتى الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.



وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الإيطالية أشادت - في بيان مقتضب - بالمفاوضات التي تجمع لأول مرة في جنيف، بوساطة الممثل الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وفدين من طرفي النزاع الليبي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى أن "هذه مساهمة مهمة في اتجاه حل سياسي للأزمة الليبية، والذي تدعمه إيطاليا باقتناع".



وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد ذكرت - في بيان أمس - أن "عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020)، والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار".