ضبط 4623 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

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تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 4623 مخالفة مرورية متنوعة.

وشمل أبرز هذه المخالفات ضبط 1748 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و174 مخالفة بسبب "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و11 دراجة نارية مخالفة، و61 مخالفة لشروط الترخيص، و43 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية .

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم..