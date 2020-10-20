يانصيب الفن للأمم المتحدة: فنانون يتبرعون بأعمال لصالح اللاجئين

تحت شعار "قلب - 100 فنان. مهمة واحدة"، يعرض معرض الفنون بمدينة هامبورج الألمانية "كونستهاله هامبورج" حوالي 100 عمل فني لفنانين مشهورين مثل شتيفان بالكنهول، ونوربرت بيسكي، وجيني هولتسر، وماركوس لوبرتس، وأولافور إلياسون، وكاتارينا جروسه اعتبارا من غد الأربعاء حتى 8 نوفمبر المقبل.

الشيء المميز في ذلك المعرض هو عدم الاقتصار على مشاهدة هذه الأعمال، بل يمكن الفوز بها أيضا، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وللاحتفال بالذكرى الأربعين لإنشاء المنظمة، يريد الفنانون والعاملون في المجال الثقافي إظهار التضامن والتعاطف مع ما يقرب من 80 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. ويباع في يانصيب الفن 25 ألف تذكرة بسعر 40 يورو خلال الفترة من فبراير الماضي حتى نوفمبر المقبل. ويفيد الفوز باليانصيب الفني الجهود التي تبذلها المفوضية لإنقاذ حياة اللاجئين.

وجاء في بيان للمفوضية: "كان من المهم بالنسبة لنا ألا ننظم مزادا، بل يانصيبا يضم خليطا متنوعا من الأعمال الفنية، حيث يشكل كل الفنانين ساحة قوية ومتضامنة، وكل متبرع سيكون لديه فرصة للفوز بعمل فني".

وبعد هامبورج، من المقرر عرض الأعمال الفنية في معرض "برلينشه جالاري" في برلين خلال الفترة من 18 حتى 26 نوفمبر المقبل.