 لافروف: منطقة الخليج لا تزال أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار - بوابة الشروق
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لافروف: منطقة الخليج لا تزال أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 6:30 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن منطقة الخليج تبقى أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التطورات هناك عن كثب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقال لافروف، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مناقشات رفيعة المستوى نظمها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الخليج: «كنا ننطلق، عند تنظيمنا جلسة اليوم، من أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج الفارسي يعد مسألة مهمة وملحة بالنسبة للمجتمع الدولي أجمعه».

وتابع: «انطلاقا من ذلك نعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون محط الاهتمام المستمر من قبل مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن ضمان السلام والأمن في العالم».

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