رئيس الوزراء العراقي: عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، مؤكدا أن العراق يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعا أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: إن رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الثلاثاء، عددا من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية الحالية، حيث أوضح الكاظمي مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة "كورونا" وتراجع عائدات تصدير النفط، وجهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي.

وأضاف: أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، معتبرا أن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تجاوز السياسات المالية الخاطئة، مشيرا إلى أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها.

وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقا واقعيا يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.