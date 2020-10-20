 الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:41 م

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه سيُصلى على الفقيد اليوم في مدينة الرياض.

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