الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

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نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه سيُصلى على الفقيد اليوم في مدينة الرياض.