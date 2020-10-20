أسدلت شركة "realme"، العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، الستار عن ثلاثة من أحدث هواتفها الذكية، هي realme 7 و7pro، حيث ينتميان إلى سلسلة realme، التي حققت نجاحات كبيرة بـ20 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة إلى هاتف C17، الإصدار الأحدث من سلسلة "C" الاقتصادية، وذلك خلال احتفالية تم بثها عبر المنصات الإلكترونية الاجتماعية للشركة، وإعلان طرحها رسميًا بالأسواق المصرية.

"realme" طورت منتجاتها الجديدة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين، وطموحات الشباب في امتلاك هواتف ذكية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأعلى مواصفات الجودة بأسعار تلائم قدراتهم الاقتصادية، وهو ما يجعل realme في صدارة الشركات التي تهتم باحتياجات الشباب، بأكثر من 1.5 مليون مستخدم لهواتفها الذكية في السوق المصرية.

ويمثل الهاتفان ثورة حقيقية في عالم شحن الهواتف الذكية، حيث يأتيان بأحدث وأسرع تقنيات الشحن السريع في مصر "65W "SuperDart، وهي تقنية تنفرد بها "realme" دون غيرها من الشركات، في فئة الهواتف المتوسطة الأقل من خمسة آلاف جنيه، حيث يمكن إعادة شحن 13% من البطارية خلال 3 دقائق فقط، بينما لا يحتاج المستخدم لأكثر من 34 دقيقة فقط دقيقة ليحصل على 100% من طاقة البطارية.