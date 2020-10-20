 روسيا تنفي الاتهامات الأمريكية لأجهزتها الأمنية بتنفيذ هجمات إلكترونية - بوابة الشروق
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روسيا تنفي الاتهامات الأمريكية لأجهزتها الأمنية بتنفيذ هجمات إلكترونية

امريكا وروسيا - ارشيفية
امريكا وروسيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:10 م
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نفيًا قاطعًا الاتهامات الأميركية الموجهة للأجهزة الأمنية الروسية بتنفيذ هجمات إلكترونية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم أي دليل يدعم تلك الاتهامات.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها اليوم الثلاثاء، في تعليقها على الاتهامات الأميركية للأجهزة الأمنية الروسية بتنفيذ هجمات إلكترونية، "كالعادة، لم يتم تقديم أي دليل حول تداول التكهنات المبتذلة حول "تورط" بلدنا في مجموعة واسعة من الأعمال التخريبية في الفضاء المعلوماتي".

وأضافت زاخاروفا "نرفض رفضا قاطعا هذا النوع من التكهنات.. لا علاقة للهيئات الروسية بالأنشطة التخريبية على الإنترنت، كما يحاولون تصويره في واشنطن".

وتابعت: "من الواضح أن هناك اعتبارات ذات طبيعة سياسية وراء ذلك، وهي رغبة القوى التي تعاني من رهاب الروس في الولايات المتحدة في الحفاظ على موضوع التهديد الروسي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية"، في إشارة للحديث عن التهديد الروسي كجزء من الحملة الانتخابية في أمريكا.

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