 مقتل 105 وفقدان 27 بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام - بوابة الشروق
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مقتل 105 وفقدان 27 بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام

علم فيتنام
علم فيتنام
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:43 ص

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء، مقتل 15 شخصا آخرين، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 105 أشخاص، بينما لا يزال هناك 27 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت اللجنة المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في فيتنام في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن سقوط قتلى وفقدان أشخاص في 12 من الأقاليم التي تمتد على طول ساحل وسط فيتنام وحتى المرتفعات الوسطى.

وأعلن إقليم كوانج تري عن مقتل 49 شخصا، بينما أعلن إقليم توا تين عن مقتل 27 شخصا، كما لقي 11 شخصا حتفهم في إقليم كوانج نام.

وتم تسجيل تسع وفيات أخرى في تسعة أقاليم أخرى.

وتهطل الأمطار الغزيرة على الأجزاء الوسطى من البلاد منذ أسبوعين، حيث تعرض ساحل وسط البلاد لثلاث عواصف.

من ناحية أخرى، حذر المركز الوطني للتنبؤ بالأرصاد من توقعات بحدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأيام المقبلة، حيث تستعد البلاد لمنخفض استوائي آخر قد يتطور إلى عاصفة استوائية.


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