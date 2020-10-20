العاصمة الألمانية توسع إلزام ارتداء الكمامات لاحتواء كورونا

قررت الحكومة المحلية لولاية برلين توسيع إلزام ارتداء الكمامات لاحتواء جائحة كورونا.



وذفي الائتلاف الحاكم المحلي بالولاية أنه من المقرر توسيع إلزام ارتداء الكمامات ليشمل الأسواق الأسبوعية وبعض شوارع التسوق وطوابير الانتظار، حيث لا يمكن مراعاة الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأفراد التي ينبغي ألا تقل عن متر ونصف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



ووصل عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي إلى رقم قياسي جديد للمرة الثالثة على التوالي بتسجيل 7830 حالة إصابة. ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها في الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.



وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 373 آلاف و167 حالة.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9836 حالة، بزيادة قدرها 47 حالة مقارنة بأمس الاثنين. وبلغ عدد المتعافين 298 ألفا و300 حالة.