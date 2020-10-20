إيرادات «إي بي إم» تواصل الهبوط للربع الثالث على التوالي

أعلنت شركة "إي بي إم" تسجيل صافي أرباح يتوافق مع التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، لكن الإيرادات واصلت انخفاضها للفصل الثالث على التوالي.



وكشفت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، تسجيل صافي ربح بقيمة 2.3 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.58 دولار في الربع الثالث من هذا العام، ومقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نفس القيمة.



وعلى صعيد الإيرادات، انخفضت لنحو 17.6 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر مقابل 18.03 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، ومقارنة بتوقعات 17.54 مليار دولار.



ويمثل هبوط الإيرادات التراجع الفصلي الثالث على التوالي على أساس سنوي، كما أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 1.10 مليار دولار وهو ما يقل عن التقديرات التي كانت تشير إلى 2.26 مليار دولار.



وانخفض سهم "إي بي إم" بنحو 0.7% في تعاملات ما بعد الجلسة، عقب إنهاء جلسة الإثنين على تراجع 0.3% عند 125.5 دولار.