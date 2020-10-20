كيف تواجه كسل التفكير في ممارسة التمارين الرياضية؟ خبيرة تجيب

الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية مع الانتظام في العمل، بالإضافة إلى الأعمال المنزلية وغيرها، قد يتطلب مجهودا كبيرا.

لذلك، يقدم بعض خبراء الأنشطة الرياضية حلولاً مقترحة لتدريب نفسك مرة أخرى وتشجيعها للذهاب إلى ممارسة رياضتك اليومية كما كان في السابق، وفق موقع "إن بي سي نيوز الأمريكي".

• انظر للآخرين

تقول ستيفاني منصور، خبيرة الصحة واللياقة البدنية، إن منصات التواصل الاجتماعي قد منحت الفرصة للأفراد لكي يتابعوا صفحات مختلفة تحمل محتوى وفق الرغبة، ويوجد ملايين الرياضيين والأصدقاء وأماكن رياضية يمكن متابعتها، مما يدفع بشعور محفز نحو أن تكون مثل لياقتهم أو الحفاظ على شكل الجسد.

• انظر لنفسك في الماضي

في بعض الأحيان عندما تذكر نفسك بما كنت عليه في الماضي، ستشعر بمزيد من الحافز للتطلع إلى المستقبل، قال جيسون روسيل، المدرب الشخصي ومؤسس ماركة العافية "كلاينت فيتنسر"، إنه بالنظر إلى الصور القديمة وتفاصيلها ومراحل التقدم في ممارسة الرياضة، من زيادة في الوزن إلى جسد متعاف ورياضي، سوف يشتاق الفرد لتلك اللحظات، بالإضافة إلى حب الحفاظ على النتائج التي وصل لها بعد فترة من التمرين، ورغبة في عدم ضياع هذا المجهود بسبب الكسل.

• ابدأ بخطوات بسيطة

ينصح روسيل الشخص بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بشكل منتظم لتكوين عادة يومية، ويرتدي ملابس الجيم ويقف على جهاز المشي ثم يقول لنفسه "إن هذا هو كل ما لديه من الوقت اليوم وعليه المغادرة" وهكذا بشكل تدريجي، ونتيجة لذلك في كثير من الأحيان ينسى وجود هذا الموقد المزيف ويبقى لممارسة الرياضة.

• ادعم ذاتك بمكافآت لطيفة

كلمات الدعم والتشجيع شيء مهم، سواء من الآخرين أو من ذاتك، فلا تنقطع عن تقديمها لنفسك في كل مرة تحاول فيها الذهاب لصالة الألعاب الرياضية ممارسة بعض الأنشطة حتى وإن كانت قصيرة، ويمكن إضافة أنشطة مرحة أو خفيفة بعد التمرين كنوع من المكافئة على أفعالك، أو شراء هدية تحبها لنفسك، مثل قميص أو حذاء رياضي جديد.