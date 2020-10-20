تراجع أسعار الذهب العالمية في ظل استقرار الدولار

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سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية وترقب المستثمرين نتائج المفاوضات الجارية حول حزمة التحفيز الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1905.90 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند مستوى 1902.54 دولار للأوقية.

فيما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.431 نقطة.

كان المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد صرح -في وقت سابق اليوم- بأن الجانبين (البيت الأبيض-والكونجرس) واصلا تضييق نقاط الخلاف المتعلقة بالصيغة المقترحة لحزمة الإنقاذ المالي.

وتأمل "بيلوسي" الحصول على توضيح حول ما إذا كانوا سيتمكنون من تمرير مشروع قانون الإغاثة قبل الانتخابات أم لا بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.