العاصمة الألمانية تخفض الحدود القصوى المسموح بها في التجمعات

تعتزم ولاية برلين الألمانية قريبا تخفيض الحدود القصوى المسموح بها في التجمعات الخاصة.



وقررت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه ميشائيل مولر، رئيس الحكومة، تقليص الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في الهواء الطلق من 50 شخصا حاليا إلى 25 شخصا فقط، وتقليص الحد الأقصى للتجمعات في القاعات المغلقة من عشرة أشخاص حاليا إلى الاقتصار على أفراد أسرة واحدة بالإضافة إلى ما لا يزيد عن خمسة أشخاص آخرين.



كانت حكومة الولاية قررت في وقت سابق توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامات بغرض احتواء جائحة كورونا، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الائتلاف الحاكم المحلي بالولاية أن من المقرر توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل الأسواق الأسبوعية وبعض شوارع التسوق وطوابير الانتظار، حيث لا يمكن مراعاة الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأفراد التي ينبغي ألا تقل عن متر ونصف.



وأضاف مولر أن من المنتظر ايضا صياغة إجراء الإغلاق الليلي المفروض في الولاية بحيث يكون صامدا أمام أي دعاوى قضائية، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إصدار مرسوم وإجراء تعديل قانوني "لتشديد" الغلق الليلي المصحوب بحظر بيع الكحول سواء للمطاعم أو للمنافذ التي تبيع في أوقات متأخرة.



ويجري العمل بالغلق الليلي للمطاعم والمحلات في برلين منذ العاشر من الشهر الجاري في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا حيث يتعين غلق كل المطاعم وتقريبا كل المحلات في هذه الفترة.



ولا يزال من الممكن أن يلغي القضاء إجراء الإغلاق الليلي، وكانت المحكمة الإدارية في برلين قررت يوم الجمعة الماضي أن هذا الإجراء لا يصمد أمام أي مراجعة قانونية، وهو ما يضمن، على الأقل لأصحاب المطاعم الأحد عشر الذين تقدموا بشكاوى لدى المحكمة، عدم الالتزام بالغلق الليلي، وقد تقدمت حكومة الولاية بشكوى ضد القرار، ولا يزال من غير المعروف بعد متى ستبت المحكمة الإدارية العليا في هذه الشكوى.