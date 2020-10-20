اليونان تطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف الصادرات العسكرية إلى تركيا

طالبت اليونان، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي بوقف الصادرات العسكرية إلى تركيا بسبب استخدامها في أعمال تزعزع استقرار الإقليم.

وقال وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" اليوم - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه كتب شكوى إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، بشأن انتهاك تركيا للاتحاد الجمركي مع الكتلة الأوروبية.

وأضاف ديندياس، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تيرانا، أن "تركيا تواصل انتهاك المعايير الأساسية للاندماج في الاتحاد الأوروبي"، الذي توقفت مفاوضات انضمام تركيا إليه منذ فترة طويلة.

وأكد ديندياس أنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي وقف تصدير المعدات العسكرية إلى أنقرة "بالنظر إلى أن هذه المعدات يتم استخدامها في أعمال تزعزع استقرار منطقتنا".