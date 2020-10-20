الداخلية الأفغانية: مصرع 180 مدنيا وإصابة 375 جراء أعمال عنف وقعت الشهر الماضي

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن 180 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب 375 شخصا آخرين بجروح في موجة أعمال العنف التي حدثت في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي.



وأفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بأن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون الممثلون للحكومة الأفغانية في محادثات السلام مع حركة طالبان في الدوحة التوصل لتسوية عبر التفاوض لإنهاء الصراع الدموي الحالي في البلاد؛ إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن ولم تبدأ المحادثات الرسمية بعد.



وأشارت القناة إلى أن بطء وتيرة المحادثات في الدوحة ودوامة العنف الجارية قد أثارت ردود أفعال قوية من الشعب الأفغاني، فقام عدد من سكان العاصمة كابول اليوم بالتجمع لمطالبة الأطراف المتحاربة بخفض مستوى العنف وضمان حماية المكاسب التي حققتها البلاد على مدار العقدين الماضيين.



ولقي 5 مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب 9 أخرون بجروح في أحدث أعمال العنف التي شهدتها البلاد ووقعت اليوم في إقليم "ميدن وردك" بسبب انفجار قنبلتين تم زرعهما على جانب الطريق بمنطقة "جلرز".



كما لقى عبد الحي زازي حاكم مقاطعة "زازي ميدان" بإقليم خوست الأفغاني حتفه في كمين نصبه مسلحون في وقت سابق اليوم بإقليم "لوجار" بوسط البلاد.