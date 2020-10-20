 التشيك تسجل 8 آلاف و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة - بوابة الشروق
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التشيك تسجل 8 آلاف و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

علم التشيك
علم التشيك
براغ - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 11:34 ص

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، تسجيل 8 آلاف و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقله راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 105 آلاف حالة.

من جهته، قال وزير الصحة التشيكي رومان بريمولا: "إنه اعتبارًا من الغد، سيتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه حتى في الأماكن المفتوحة، وداخل المركبات، باستثناء أولئك الذين يقودون بمفردهم أو مع أفراد الأسرة المقربين فقط".

واستبعد بريمولا فرض إغلاق كامل بالبلاد هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه لابد من مرور أسبوعين قبل تقييم مدى فاعلية التدابير الأخيرة.


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