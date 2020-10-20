سيناتورة فرنسية: سأقدم مشروع قانون حول الاعتراف بقره باغ لمواجهة تركيا

أعلنت العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي فاليري بوير عن نيتها تقديم مشروع قانون حول الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وإدانة أعمال أذربيجان وتركيا في المنطقة.

وكتبت السيناتورة، على "تويتر"، يوم الاثنين: "من أجل مواجهة تقدم أذربيجان في ناغورني قره باغ وكذلك مواجهة توسع الإسلام التركي باتجاه أوروبا، سأقدم هذا الأسبوع مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ حول الاعتراف بناغورني قره باغ وإدانة أعمال تركيا وأذربيجان".

يذكر أن فاليري بوير تنتمي إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (UMP) المحافظ، الذي يقوده الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وساهم النزاع الأرمني – الأذري في منطقة قره باغ في زيادة التوترات بين فرنسا وتركيا، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعرب عن رفض باريس أي تدخل خارجي، وخاصة التركي، في النزاع، وذلك عل خلفية إعلان تركيا دعمها لأذربيجان وأنباء عن قيامها بنقل مقاتلين من الشرق الأوسط إلى قره باغ، نفت أنقرة صحتها بشكل رسمي.