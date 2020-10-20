ضبط هاو ياباني يبيع آلات جيتار فندر مزيفة

يحقق ممثلو الادعاء اليابانيون مع رجل اعترف بتصنيع آلات جيتار وبيعها عبر التزييف على أنها تحمل العلامة التجارية "فيندر"، حسبما أفادت صحيفة محلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون أن الرجل (44 عاما) يشتبه في أنه صنَّع 30 جيتارا وباعها تحت العلامة التجارية فيندر، وهي شركة مصنعة لآلات الجيتار تعتبر أيقونة تأسست عام 1946 في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن المشتبه به، الذي اعترف بارتكاب الجريمة قائلا إنها كانت هواية، قد باع الآلات بمساعدة تطبيق مقابل 900 ألف ين (8500 دولار).

ولاحظت شركة فيندر جيتارز، التي تتخذ من سكوتسديل في ولاية أريزونا مقرا لها، أنه يتم بيع آلات مزيفة عبر الإنترنت قبل ان تبلغ الشرطة.