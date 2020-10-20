 الاستخبارات العراقية: تنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات العراقية: تنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:22 ص

أعلنت الاستخبارات العراقية، تنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وعتاد وتجهيزات عسكرية.

 

وأوضحت وكالة الاستخبارات -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن عناصرنا نفذوا عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من محافظة بغداد.

 

وأشارت إلى تنفيذ العملية الاستخباراتية في منطقة حي الأمانة ضمن محافظة بغداد، نتج عنها ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف وبنادق صيد وعتاد مختلف وتجهيزات عسكرية متنوعة، مضيفًا أن عمليات لا تزال مستمرة حتى الآن.

 


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