تركيا تحجب أكثر من 100 خبر سياسي في شهر

أفاد موقع "بيرجون" التركي الإخباري، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات التركية حجبت أكثر من مئة خبر سياسي خلال الشهر الأخير.



وقال الموقع إن أخبار صحف ومواقع "جمهوريت، وبيرجون، وسوزجو، وأفرنسال، وأودا تي في"، شكلت غالبية الأخبار التي تم حجبها.



وأوضح أن الحجب طال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حساب المحامية والحقوقية، ديلاك أكماكشي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، و97 تغريدة قامت بنشرها.



ووصفت شابنام آهي، رئيس لجنة قانون التواصل بنقابة محامي إسطنبول، الخطوة بأنها إقرار لرقابة شديدة واعتداء عنيف على حرية الصحافة.



وأضافت آهي أنه بالنظر إلى قرارات الحجب يتبين أنها قرارات صدرت لصالح المؤسسات الداعمة للسلطة الحاكمة باستمرار فيما يخص الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات والفساد الذي يعني الرأي العام، القضاة يصدرون باستمرار قرارات حجب دون الكشف عن أسبابها وبدون الأخذ في عين الاعتبار الحريات الممنوحة.



وأوضحت أن المشكلة الفعلية تتمحور في كون قضاة محاكم الصلح والجزاء هم المرجعية المخولة بإصدار قرارات الحجب، قائلة: بإمكانهم حجب محتوى خبر دون تأخير إن كان يتعلق بسياسي شهير وذلك بحجة انتهاكه لسرية الحياة الخاصة، في حين أن فرض الرقابة على المواقع الإخبارية مناف للدستور من حيث حرية الحصول على الأخبار، لن يتم الاكتفاء بفرض الرقابة وستصبح الرقابة الذاتية أحد النتائج الحتمية نظرًا لأن كل هذه الممارسات ستشعر الأشخاص والصحافة بالقمع.



يأتي ذلك تزامنًا مع قبول الجمعية العمومية للبرلمان بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قانون وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، واعتبرته المعارضة رقابة على التواصل الاجتماعي.