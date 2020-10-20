وزير الري في جنوب السودان يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده

الانتهاء من إنشاء محطتي مياه جوفية بخبرات مصرية في جوبا





نظمت وزارة الموارد المائية والري زيارة لوزير الري في جنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه.

وبحسب بيان لوزارة الري، فقد أعرب الوزير الجنوب سوداني عن سعادته برؤية المشروعات التنموية الموجودة في المنطقة الاقتصادية، والتي ستخدم القارة الإفريقية وليس مصر فقط، متطلعا لنقل الخبرات المصرية في التنمية إلى جنوب السودان، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار المصري في بلاده، مناشدا المستثمرين المصريين بالاستثمار في جنوب السودان.

كما زار مناوا ميناء العين السخنة، التابع للمنطقة الاقتصاديةـ وتعرف على إمكانيات الميناء وأرصفة شحن الحاويات ومحطة صب السوائل، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع الحديثة في المنطقة والمتخصصة في إنتاج الفايبر جلاس وتفقد مكونات المصنع وإمكانياته معربا عن تمنيه نقل هذه التجارب الى دولة جنوب السودان.

وصرح الري الجنوب سوداني بأن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الممتدة والعريقة مع مصر في المجلات كافة، خاصة في مجالات النقل والتعليم و الكهرباء والعديد من المجالات التي تهم الجانب الجنوب سودانى، وأكد قرب تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث جميع المشروعات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

وعلى صعيد آخر فقد عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية والرى اجتماعها على هامش فعاليات اسبوع القاهرة للمياه لمناقشة الملفات المشتركة والإنجازات التي تمت منذ زيارة وزير الموارد المائية والري المصري إلى جنوب السودان في سبتمبر الماضي حيث تم الانتهاء من إنشاء محطتي مياه جوفية بالكامل ضمن مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا، ومن المتوقع الانتهاء من الست محطات مياه الشرب الجوفية بالكامل في مارس ٢٠٢١.