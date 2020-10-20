 إندونيسيا تسجل 3602 إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إندونيسيا تسجل 3602 إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا

جاكرتا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:06 م

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، أنه تم تسجيل 3602 إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية -في بيان نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 368 ألفًا و842 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و734 حالة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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