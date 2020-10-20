فرار 900 سجين من سجن في شرق الكونغو

أعلن عمدة مدينة بيني الواقعة في شرق الكونغو، اليوم الثلاثاء، عن فرار أكثر من 900 سجين من أحد سجون المدينة، مشيرا إلى أن السجناء بينهم أفراد ينتمون لجماعة إسلامية متشددة.

وقال العمدة موديست باكواناماها، إن هناك متمردين ينتمون لـ "تحالف القوى الديمقراطية" وجماعات متمردة أخرى، كانوا من بين أولئك الذين هربوا من السجن على أيدي مهاجمين استخدموا معدات لحام في تهريبهم.

وبعد حادث الهروب، بقي في السجن نحو 100 سجين فقط من بين 1000 من السجناء.

يذكر أن هناك أكثر من 100 جماعة متمردة تنشط في شرق الكونغو، يقاتل الكثير منها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية الثمينة في البلاد. ومن بين تلك الجماعات، "تحالف القوى الديمقراطية"، المنحدرة من أوغندا في الأصل، والتي تتهم بقتل آلاف الأشخاص.