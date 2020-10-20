البنك الدولي يعلن تخصيص 371 مليون دولار لـ3 مشاريع في اليمن

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أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 371 مليون دولار لدعم 3 مشاريع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزيري التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، والتربية والتعليم عبدالله لملس، عقدا اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس، والمدير القُطري لمكتب البنك في اليمن تانيا ماير.

وأفادت الوكالة بأن فريق البنك الدولي أعلن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن، والتي ستقر في مارس المقبل، لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.

وتتضمن مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار، والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار.

كما تشمل شراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار، إضافة إلى إعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار، على أن يتم بناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار.

أما مشروع الحماية الاجتماعية، سيتم تنفيذه بمبلغ 200 مليون دولار.

وسيتم التمديد لمشروع الخدمات الحضرية المتكامل، بمبلغ 50 مليون دولار، والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 4ر2 مليون مستفيد من مختلف أنحاء اليمن.

وفي اللقاء، دعا وزير التخطيط اليمني إلى فتح مكتب للبنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال إن مشاريع البنك الدولي في اليمن أحدثت أثرا ملموسا في حياة الناس، وأسهمت بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي مثل مشاريع الاستجابة الطارئة والزراعة والصحة والمشروع التكاملي الحضري.