برلماني ليبي: مجلسي النواب والدولة فقدا مصداقيتهما بالشارع

أكد عضو مجلس النواب الليبي فتح الله السعيطي، أن البرلمان ومجلس الدولة الليبي فقدا مصداقيتهما في الشارع بعد مرور خمسة أعوام على تواجد النواب في السلطة، مقابل سبعة أعوام لمجلس الدولة.

وأوضح لبرنامج «استديوكم»، المذاع على فضائية «فبراير» الليبية سبب تسميته مؤخرا بـ«الجوكر السياسي»، قائلًا إن التسمية نظرًا لتعدد علاقاته واتصالاته بالسياسيين والمتصارعين من رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني و رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأضاف البرلماني الليبي أنه ساعد في العديد من اللقاءات مع المبعوث الأمريكي جوناثان واينر، في لقاء يجمع ضباط الجيش من المنطقة الشرقية وضباط الجيش من المنطقة الغربية برعاية مصرية؛ من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار السعيطي، الى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني شخصية محترمة جدا، متابعًا: «التقينا وجلسنا مع بعضنا.. أختلف معه في العديد من الأمور ولكن علي الصعيد الشخصي هو صديقي».

أما بخصوص كبار السن من الشخصيات السياسية والعسكرية وتواجدهم بالسلطة، أكد أنه ليس هناك مشكلة لقيادتهم للبلاد و الدستور يسمح بذلك، متابعًا أن الخبرة والحكمة مطلوبة، والبلاد تستحق أيضًا للدفع بالشباب خاصة في هذه المرحلة.

ووصف رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم، بالشخصية الوطنية والأمنية التي كان لها دور في تأمين بنغازي.