متحدث الحكومة: وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مياه الأمطار تذهب تلقائيًا إلى المجاري المائية والترع والمصارف.

ولفت إلى أن المحافظات التي تشهد سيول يوجد بها مناطق مخصصة لتخزين المياه، للاستفادة منها في أغراض الزراعة وغيرها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات حادة في حالة الطقس، ستشهدها غالبية أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل.