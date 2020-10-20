 متحدث الحكومة: وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الحكومة: وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار

أسماء الدسوقي:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:36 م

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الري لديها خطط لكيفية الاستفادة من مياه الأمطار.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مياه الأمطار تذهب تلقائيًا إلى المجاري المائية والترع والمصارف.

ولفت إلى أن المحافظات التي تشهد سيول يوجد بها مناطق مخصصة لتخزين المياه، للاستفادة منها في أغراض الزراعة وغيرها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات حادة في حالة الطقس، ستشهدها غالبية أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل.

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